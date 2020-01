bake off arcore (Foto by Paolo Cova)

Villa Borromeo di Arcore di nuovo in tv con una edizione speciale di Bake Off Italia Arcore è tornata in tv con un’edizione speciale di Bake Off Italia. La Villa Borromeo ospita una All Stars Battle già in onda su Real Time. Si sfidano tre squadre di ex concorrenti si cimentano in una serie di sfide di pasticceria. Tra gli ospiti attesi anche gli Alpini.

Arcore è tornata in tv con un’edizione speciale di Bake Off Italia. Da venerdì 3 gennaio, prima puntata, la Villa Borromeo è cornice della trasmissione Bake Off Italia - All Stars Battle, registrata precedentemente nel tendone bianco che era stato allestito sul retro della villa. Tre squadre di ex concorrenti si cimentano in una serie di sfide di pasticceria, capitanati da Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara. In ogni puntata dovranno affrontare 3 nuove prove con una finale a tre nell’ultima puntata. A fare gli onori di casa Flavio Montrucchio.

Durante le puntate i 12 pasticceri in gara riceveranno anche la visita in trasmissione di diversi ospiti tra cui i celebri ballerini di Amici, lo chef Simone Rugiati e l’Associazione Alpini di Arcore. D’altra parte si tratta di un’amicizia “vecchia”: proprio i volontari dell’associazione locale di penne nere che gestiscono lo chalet nel parco Borromeo, la scorsa estate, in diverse occasioni, hanno cucinato il pranzo per lo staff di Bake Off impegnato nella riprese e innamorato dell’ombra e della quiete in cui è immerso lo chalet.

Nella foto - molto estiva - usata da Real Time per promuovere la nuova trasmissione, i concorrenti e Montrucchio posano nel prato con la splendida Villa Borromeo a fare da cornice.

