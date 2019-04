Villa a Brugherio, preziosi e conti correnti: confiscati beni per 1 milione di euro alla maga del Rolex LEGGI La storia - Confiscati in primo grado i beni sequestrati nel maggio 2018 anche a Brugherio alla maga del Rolex. Il provvedimento potrà consentire la restituzione alla collettività di un patrimonio di circa un milione di euro.

Confiscati in primo grado i beni sequestrati nel maggio 2018 anche a Brugherio alla maga del Rolex. Il provvedimento è stato disposto dalla Sezione Autonoma Misure di Prevenzione del Tribunale su proposta del Questore di Milano. Se confermato dagli ulteriori gradi di giudizio, consentirà la restituzione alla collettività di un patrimonio di circa un milione di euro.

A carico di Mariapiera Pesce, così la maga è iscritta all’anagrafe, ci sono numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, e in particolare per furti con destrezza di orologi e gioielli preziosi messi a segno principalmente in boutique nel pieno centro di Milano, alcune nel “quadrilatero della moda”.

A seguito delle indagini patrimoniali della Divisione Anticrimine, alla donna sono stati sequestrati la villa di notevoli dimensioni a Brugherio con annesse pertinenze immobiliari e tre conti corrente con un saldo di oltre 50mila euro.

La maga era stata arrestata nel 2016 dalla Questura di Milano: all’apparenza insospettabile, aveva dimostrato di possedere una certa abilità nel distrarre i commessi delle gioiellerie, approfittando della situazione per sottrarre oggetti preziosi dal valore di decine di migliaia di euro.

