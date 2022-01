Vigili del fuoco, soccorsi e forze dell’ordine a Nova Milanese per un uomo in difficoltà Vigili del fuoco, ambulanza e forze dell’ordine nel primo pomeriggio di lunedì 17 gennaio a Nova Milanese in una traversa di via Venti Settembre in aiuto a una persona che ha minacciato il suicidio.

Vigili del fuoco, ambulanza e forze dell’ordine nel primo pomeriggio di lunedì 17 gennaio a Nova Milanese in una traversa di via Venti Settembre. L’intervento si è reso necessario per soccorrere una persona, residente in una palazzina di diversi piani, che in un momento di disagio ha minacciato il suicidio sporgendosi dal balcone.

I vigili del fuoco si sono portati sul posto con quattro mezzi da Desio e Monza: autoscala, autopompa e carro soccorso. I carabinieri hanno provveduto a calmare la persona, che già al loro arrivo era rientrata in casa, e poi è stato preso in carico dai soccorritori.

Decine di persone tra residenti e curiosi hanno seguito la vicenda dalla strada.

© RIPRODUZIONE RISERVATA