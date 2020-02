Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Vigili del fuoco, il Comando provinciale di Monza e Brianza diventa operativo Giovedì 20 febbraio 2020 sarà dato avvio alla Sala Operativa provinciale del Comando dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza. Diventa ufficiale il distacco dal Comando VVF di Milano della funzione operativa.

È giovedì 20 febbraio 2020 il grande giorno dei vigili del fuoco di Monza: si attiva la Sala Operativa provinciale del Comando dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza. Dopo un periodo di un mese di prove tecniche con esito positivo, sarà operato il trasferimento degli archivi informatici e quindi il distacco dal Comando VVF di Milano della funzione operativa. Monza “pertanto sarà in grado di operare in piena autonomia nella gestione del servizio di soccorso tecnico urgente della provincia di Monza e di ricevere direttamente le chiamate che pervengono dal numero unico di soccorso NUE 112”, spiega una nota.

La Sala Operativa provinciale sarà quindi in grado di garantire in autonomia la gestione operativa del personale e degli automezzi nell’ambito del complesso sistema del soccorso tecnico in provincia, che nell’anno 2019 ha visto l’effettuazione di circa 9.000 interventi di soccorso da parte delle 9 sedi dei Vigili del fuoco presenti sul territorio provinciale.

Monza comando vigili del fuoco

«Si tratta di un grande lavoro di squadra – sostiene il comandante Claudio Giacalone - che ha impegnato e coinvolto tutto il personale dei Vigili del fuoco di Monza e che, a distanza di 9 mesi dall’istituzione del Comando provinciale, vede coronare con successo la gestione in autonomia di quella che è considerata la missione principale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, cioè di garantire l’apporto del soccorso tecnico urgente alla popolazione. Dopo l’apertura al pubblico dell’Ufficio Prevenzione Incendi, l’avvio della Sala Operativa provinciale rappresenta la seconda tappa di un graduale percorso che prevederà, in fasi successive, il definitivo trasferimento di uffici e funzioni al Comando VVF di Monza».

