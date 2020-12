Vigili del fuoco di Monza e Brianza: cinquanta interventi per la nevicata, grosso albero caduto a Lissone Caduta alberi e luminarie: sono stati una cinquantina gli interventi dei vigili del fuoco del Comando provinciale nel territorio a seguito della fitta nevicata della notte e della mattinata di lunedì 28. Al momento non si sono registrati feriti.

Attorno alle 11.30 nel Comune di Lissone, in via Spallanzani, una squadra del distaccamento di Lissone con due automezzi è intervenuta per liberare un’area dove un grosso albero è caduto a causa del maltempo causando danni ad alcune auto parcheggiate nelle vicinanze e alla recinzione di un condominio. Nessun ferito. L’intervento di rimozione e messa in sicurezza è durato circa due ore.

