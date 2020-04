Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Vigili del fuoco Monza per incendio Cusano Milanino

Vigili del fuoco di Monza a Cusano Milanino per un incendio in un deposito di moto e auto d’epoca Intervento dei vigili del fuoco di Monza nella notte a Cusano Milano per un incendio in un deposito di moto e auto d’epoca.

È stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco di Monza nella notte per un incendio in un deposito di veicoli d’epoca a Cusano Milano. I monzesi sono intervenuti con autopompa, carro soccorso e autoscala un supporto al comando di Milano.

L’incendio è divampato in via Adamello in un prefabbricato adibito a garage e deposito di moto d’epoca con annessa officina all’aperto. Coinvolte e andate distrutte 6 moto d’epoca, parzialmente coinvolte dal calore 4 moto d’epoca e una autovettura d’epoca.





Le operazioni si sono concluse senza feriti, è stata interrotta per sicurezza l’energia elettrica per una delle due abitazioni adiacenti.

Sul posto anche i carabinieri di Cusano Milanino, carabinieri di Bresso e ambulanze.

