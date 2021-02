Vigili del fuoco da Carate Brianza, Seregno e Lazzate per un incendio in azienda a Perticato Sono arrivati da tutta la Brianza i vigili del fuoco chiamati per un incendio in una azienda di Mariano Comense, a Perticato. Insieme all’automedica di Desio, uomini di Carate Brianza, Seregno e Lazzate. Tre persone soccorse, nessuno trasportato in ospedale.

Sono arrivati da tutta la Brianza i vigili del fuoco chiamati per un incendio in una azienda di Mariano Comense, a Perticato. Nel primo pomeriggio, intorno alle 15 di martedì 2 febbraio, sul posto gli uomini di Lazzate con due mezzi, da Carate Brianza con l’autoscala e da Seregno con l’autopompa per spegnere le fiamme scoppiate in una ex impresa di laccatura e lucidatura mobili in fase di dismissione. Proprio dalle operazioni di smontaggio dei macchinari potrebbe essere partita la scintilla che ha innescato l’incendio. Sul posto anche l’autobotte di Cantù.

Intervento vvf Brianza incendio Mariano Comense

Tre persone sono state soccorse per il fumo respirato: due settantenni, coniugi titolari dell’azienda, e un operaio. L’automedica di Desio è intervenuta in codice rosso con le ambulanze ma alla fine nessuno è stato trasportato.

