Vigili del fuoco all’ex Magic Movie di Muggiò: nuovo incendio nell’area abbandonata

Vigili del fuoco in azione ancora una volta all’ex Magic Movie di Muggiò per domare un incendio che si è sviluppato sabato 2 giugno in una delle sale. L’allarme è scattato intorno alle 17; sul posto si sono portate squadre da Desio e Lissone, mentre i carabinieri hanno perlustrato l’area. Probabile che le fiamme siano sfuggite al controllo di alcune delle persone che popolano l’ex multisala al confine con Nova Milanese. Non si sono registrati feriti o altri danni particolari.

È di un mese fa l’intervento massiccio della polizia locale, intervuta con le ruspe per ragioni sanitarie e di ordine pubblico, ma anche in vista di una prossima asta dell’immobile e delle aree adiacenti, dopo l’approvazione da parte del consiglio comunale delle nuove disposizioni che dovrebbero rendere maggiormente appetibile la vendita della struttura.

In quel caso l’obiettivo era l’abbattimento delle baracche sorte per l’ennesima volta negli ultimi mesi. Alla fine di febbraio invece nell’area dell’ex cinema era stata rinvenuta un’auto pesantemente danneggiata: era stata usata per una rapina a Vigevano. Era stata comunque riconsegnata al proprietario, un cittadino francese che si trovava in Lombardia in visita da alcuni parenti. I vigili erano risaliti a lui grazie a una ricevuta rinvenuta sotto al sedile e intestata alla moglie.

