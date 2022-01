Vigili del fuoco: «A Vimercate serve un vero distaccamento» Il dibattito è aperto: il sindacato dei vigili del fuoco prende posizione a favore di una presenza stabile più strutturata a Vimercate, dove è presente la caserma dei pompieri volontari.

È dibattito sul distaccamento dei vigili del fuoco a Vimercate. C’è chi come il sindacato Conapo vorrebbe vedere in città la presenza di pompieri professionisti al posto dei volontari per garantire un servizio di pronto intervento più efficace in caso di chiamata. Mentre il consigliere regionale leghista Alessandro Corbetta punta sulla forza del volontariato per continuare a dare questo servizio nell’area della Brianza Est.

« È auspicabile seguire l’esempio degli Stati europei, oltre che di realtà nel nostro stesso Paese, come Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta, dove c’è praticamente una caserma di volontari in ogni comune e la cultura del volontariato è molto più radicata, anche grazie all’autonomia che hanno questi territori – ha detto l’esponente regionale leghista - Coltivare modelli simili vorrebbe dire dare soprattutto ai giovani l’opportunità di accrescere il loro senso civico, attraverso un’esperienza formativa di servizio alla propria comunità. Occorre quindi aumentare il numero di corsi disponibili per chi vuole diventare vigile del fuoco volontario».

Parole che non sono piaciute al sindacalista Conapo, Mirko Marin. «Dobbiamo far sapere ai cittadini della Brianza che i vigili del fuoco volontari sono gli unici, differentemente da quelli europei e nel Trentino Alto Adige che sono gratuiti, a essere pagati con una tariffa oraria per il proprio intervento, a gravare sui capitoli del bilancio del ministero dell’interno – ha affermato Marin - Inoltre c’è l’accordo Italia in ’20, che prevede l’intervento dei pompieri sul posto della chiamata in 20 minuti e purtroppo questo parametro non è sempre pienamente rispettato dai vigili del fuoco volontari. A Vimercate i tempi di intervento sono leggermente superiori ed è per questo che sarebbe necessario un distaccamento di professionisti anche in considerazione della presenza in città del polo industriale e dell’ospedale».

Da ormai diversi anni la caserma dei pompieri volontari guidati da Gianpaolo Maggi è assolutamente una istituzione con circa 40 vigili del fuoco sempre pronti a correre in aiuto di chi si trova in difficoltà.

Sul tema è intervenuto anche il sindaco Francesco Cereda che ha tenuto a precisare che «bisogna anzitutto ringraziare quanto il distaccamento fa quotidianamente per la nostra città e i paesi limitrofi. Poi non nascondo che se dovessero aggiungersi dei pompieri professionisti a Vimercate sarei, anzi saremmo tutti più contenti, dando un servizio sempre più efficiente».

Intanto al comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza sono stati destinati 30 nuovi capisquadra, chissà se questa aggiunta di nuovo personale potrà far crescere anche il distaccamento di Vimercate, oltre alle altre caserme presenti in Brianza?

