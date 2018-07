Giussano intervento per gatto (Foto by Edoardo Terraneo)

Vigili del fuoco a Giussano per un gatto su un albero (dopo quello nell’auto) I vigili del fuoco di Carate Brianza sono stati impegnati in un nuovo intervento in soccorso di un gatto dopo essere stati allertati da cittadini preoccupati. Giovedì sera è successo a Giussano.

A metà settimana era stato per un gattino intrappolato in un’auto, giovedì sera per un gattone salito su un albero. I vigili del fuoco di Carate Brianza sono stati impegnati in un nuovo intervento in soccorso di un animale dopo essere stati allertati da cittadini preoccupati.

Giussano intervento per gatto

(Foto by Edoardo Terraneo)

Giovedì sera, intorno alle 21, è successo a Giussano in viale Rimembranze. I residenti avevano individuato il gatto su un ramo di un grosso albero: era lì da ore, miagolava, ma senza l’intenzione di farsi avvicinare o rispondere ai richiami.



I pompieri si sono armati di scala, di equilibrio e sono saliti. Ma il gatto ha confermato la sua indole, si è divincolato e se ne è andato saltando in un prato.



Martedì mattina erano intervenuti a Carate Brianza davanti all’istituto Da Vinci: un gattino era rimasto intrappolato nel vano motore dell’auto di una prof e in quel caso avevano dovuto lavorare a lungo per recuperarlo.

