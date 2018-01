Vigili del fuoco a Cesano per l’incendio di un tetto: da Milano anche il nucleo speciale Spiegamento di soccorsi nella serata di mercoledì 3 gennaio a Cesano Maderno, in via Sant’Eurosia, per l’incendio del sottotetto mansardato di una villa originato dalla canna fumaria. L’allarme è scattato intorno alle 21. Sei squadre dei vigili del fuoco sul posto, da Milano il nucleo Saf.

Spiegamento di soccorsi nella serata di mercoledì 3 gennaio a Cesano Maderno, in via Sant’Eurosia (e non nella vicina via Grigna come scritto in una prima stesura, ndr), per l’incendio del sottotetto mansardato di una villa. L’allarme è scattato intorno alle 21 e alla fine sul posto si sono portati sei mezzi dei vigili del fuoco e due ambulanze di prevenzione. La protezione civile cesanese ha chiuso la strada per agevolare le operazioni di spegnimento.

L’origine, secondo una prima ricostruzione, è stata la canna fumaria e l’intervento rapido dei primi vigili del fuoco da Desio e Bovisio Masciago ha permesso di circoscrivere e domare le fiamme. Importante di fronte a un tetto a spiovente l’intuizione di richiedere l’intervento del nucleo Saf da Milano, che è salito con le imbragature di sicurezza. Sul posto anche la squadra di Carate Brianza.

A fiamme spente, e tetto raffreddato, resta la conta dei danni.



Cesano incendio sottotetto

(Foto by Edoardo Terraneo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA