Viene punta da un calabrone a Renate, donna trasportata in ospedale

I soccorsi in via Papa Giovanni XXIII a Renate

Mattinata di paura in via Papa Giovanni XXIII a Renate. A causa della puntura di un insetto, probabilmente un calabrone, una donna di 36 anni si è sentita male nella mattinata di lunedì 6 settembre mentre stava raggiungendo un negozio per alcune compere. L’incidente è avvenuto intorno alle 9.30 del mattino. Accanto a lei il compagno, un 44enne, che ha cercato di prestare i primi soccorsi. Sul posto sono giunti l’elisoccorso da Milano, atterrato nella zona del cimitero cittadino, una pattuglia della polizia locale renatese e l’ambulanza della Croce bianca di Besana. I sanitari hanno immediatamente prestato soccorso alla donna sul posto: l 36enne, che era svenuta a seguito della puntura, è tornata cosciente grazie alle cure: pre precauzione e ulteriori accertamenti è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Desio.

