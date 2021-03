Viandanti tra Bari, Altamura e Matera: i ragazzi della Lambro si rimettono in cammino La cooperativa monzese si concede una seconda opportunità: dopo Santiago, l’idea di intraprendere nell’estate 2021 il cammino Materano e 100 chilometri a piedi, con le persone con disabilità che frequentano il Centro socio educativo di via Montecassino. Un progetto tra scoperta e autonomia ma per organizzare il viaggio, dopo il sostegno della Fondazione della Comunità Mb, servono aiuti.

Intraprendere un viaggio a piedi, per mettersi alla prova, testare la propria autonomia, la relazione con gli altri e vivere un’occasione di formazione e di crescita. La cooperativa Lambro si concede una seconda opportunità, con l’idea di intraprendere nell’estate 2021 il cammino Materano, 100 chilometri a piedi, con le persone con disabilità che frequentano il Cse, Centro socio educativo di via Montecassino. Il progetto vuole riprendere l’esperienza positiva del Cammino di Santiago, percorso nel 2018 anche con la cooperativa Il Seme di Biassono.

Questa volta, complice la situazione attuale, si resta in Italia tra Bari, Bitetto, Cassano delle Murge, Santeramo in Colle, Altamura, Gravina in Puglia, Picciano (Santuario) e Matera. L’iniziativa prevede una sinergia tra le diverse persone che frequentano il Cse Lambro. In particolare ci sarà una collaborazione continua con i partecipanti delle attività di Tg Lambro e Digital Art, le quali si occuperanno della creazione di un docufilm (basato sia su nozioni geografiche e culturali sia su i racconti dei camminatori) grazie alle loro abilità digitali. Le attività di preparazione fisica al cammino si faranno al parco di Monza e nelle zone vicine, come le rive del fiume Adda o attorno al lago di Pusiano. Il progetto ha registrato un primo contributo importante dalla Fondazione della Comunità di Monza e Brianza.Ma la Lambro necessita del sostegno di tutti per i costi di vitto e alloggio nelle diverse tappe e acquistare l’attrezzatura tecnica necessaria. Per contribuire è possibile effettuare un bonifico intestato a Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Iban: IT03 Q05034 20408 000000029299 Causale: e [email protected] o un pagamento direttamente sul sito della Fondazione (www.fondazionemonzabrianza.org).

La “Lambro” ha oltre 35 anni di attività. La cooperativa sociale gestisce il centro socio educativo in via Montecassino e ha una storia fatta di impegno per la realizzazione personale, la socialità e il sostegno di persone con disabilità; percorsi costruiti sempre in un’ottica di integrazione con le famiglie e con il territorio, nella convinzione che l’interscambio di conoscenze ed esperienze costituisca l’unica modalità possibile per dar vita a sinergie di crescita. Il nuovo cammino è una di queste esperienze.

