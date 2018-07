Monza, i lavori in corso in programma nell'estate 2018: ogni pallino è un cantiere

Viabilità, estate e lavori in corso: la mappa di tutti i cantieri di Monza I lavori sulle strade di Monza proseguiranno per tutta l’estate. La fase più delicata per gli automobilisti scatterà lunedì 23, quando gli operai avvieranno il rifacimento del fondo e del manto stradale in via Manzoni. Ecco cosa succede.

Manutenzioni ordinarie, interventi straordinari e ripristini delle vie devastate da buche e scavi per la posa del teleriscaldamento e della fibra ottica: i lavori sulle strade di Monza proseguiranno per tutta l’estate. La fase più delicata per gli automobilisti scatterà lunedì 23, quando gli operai avvieranno il rifacimento del fondo e del manto stradale in via Manzoni: il cantiere, da largo Mazzini all’incrocio con via Cavallotti, si protrarrà fino al 20 agosto e i pullman saranno deviati in via Gramsci.

Dovrebbero terminare entro quella data gli interventi in via D’Azeglio e in via San Gottardo dove i tecnici sono all’opera per congiungere i due tronconi del teleriscaldamento collocati nei mesi scorsi. Entro la fine di agosto dovrebbe essere rimesso a nuovo anche il tratto di via Volta tra viale Cesare Battisti e via Mosè Bianchi, tempestato di buche e devastato dagli scavi effettuati da Acsm-Agam e dalle società telefoniche.



Monza, i lavori in corso in programma nell'estate 2018



Il punto sulle asfaltature concluse di recente, su quelle in atto e su quelle previste è stato fatto giovedì dal sindaco Dario Allevi e dal suo vice Simone Villa: «La progressiva riduzione delle risorse imposta negli ultimi anni – ha commentato Villa – ha reso le buche l’elemento caratterizzante di Monza. Noi abbiamo istituito una cabina di regia in modo da programmare gli interventi e vorremmo realizzare un censimento della rete viabilistica che ci consenta di sapere in ogni momento quali opere sono state effettuate e definire le priorità con cui agire».

La sistemazione delle strade assorbirà nel giro di qualche mese oltre 2.500.000 euro: i 416.000 euro stanziati dalla giunta per le manutenzioni ordinarie del 2018 sono già stati impegnati e a settembre saranno integrati con altri 600.000 euro. Il rifacimento delle arterie di grande scorrimento, tra cui alcuni tratti delle vie Foscolo, Cavallotti, Borgazzi, Boito, Prina e Manzoni, è costato 600.000 euro, altri 130.000 sono stati impiegati per via Valosa di Sopra mentre la manutenzione straordinaria di parecchie strade di Triante ha richiesto 790.000 euro. Nel pacchetto sono compresi i lavori nelle vie Aleardi e Arosio che partiranno a breve. Saranno, invece, pagati dalle società che hanno condotto gli scavi i ripristini dell’asfalto divelto per la posa della fibra ottica e del teleriscaldamento: le operazioni, in alcuni casi, si protrarranno fino alla prossima primavera.

«I cantieri estivi – ha spiegato Villa - sono il frutto del coordinamento svolto dalla cabina di regia istituita all’ufficio strade che in precedenza si muoveva senza una programmazione puntuale. Abbiamo chiesto alle aziende di telefonia di anticipare gli interventi previsti per il futuro in quanto, nelle arterie che sistemeremo, non rilasceremo nuove autorizzazioni per almeno due anni».

Nelle prossime settimane gli operai completeranno la riqualificazione di via Magenta e a settembre avvieranno la posa di asfalto fonoassorbente del tratto di viale Libertà compreso tra le rotatorie di via Sant’Anastasia e via Bovisio. Tra qualche mese, inoltre, dovrebbe partire il rifacimento di via Mantegazza e di piazzetta Grandi, previsto da un progetto redatto una decina di anni fa e poi accantonato, che sarà attuato dal Comune in collaborazione con sponsor privati.

«Come abbiamo promesso in campagna elettorale – ha affermato Allevi – ci stiamo prendendo cura di Monza: prima di pensare ad altri investimenti sistemeremo il nostro patrimonio. Occorreranno almeno tre anni per intervenire sui 290 chilometri di strade cittadine: abbiamo individuato le priorità e potremo accelerare i tempi se il Governo sbloccherà le risorse per gli enti locali».

LA MAPPA INTERATTIVA

© RIPRODUZIONE RISERVATA