Viabilità: cambia l’orario di intervento sui ponti della Milano-Meda a Cesano Maderno Continuano gli interventi sui tre ponti sotto osservazione della Milano-Meda, cambiano gli orari. Il secondo appuntamento è dalle 21 di lunedì 17 settembre alle 6.30 di martedì: la superstrada chiude in prossimità dei ponti numero 12 e 14 di Cesano Maderno. Un orario più ampio rispetto a quanto comunicato in un primo momento.

Continuano gli interventi sui tre ponti sotto osservazione della Milano-Meda, cambiano gli orari. Il secondo appuntamento è dalle 21 di lunedì 17 settembre alle 6.30 di martedì: la superstrada chiude in prossimità dei ponti numero 12 e 14 di Cesano Maderno (via Manzoni e via San Benedetto) per indagini sui materiali e l’installazione di un impianto di monitoraggio con sensori. Non più dalle 22 alle 5 come comunicato in un primo momento. È lo stesso lavoro effettuato la settimana scorsa sul ponte numero 26 allo svincolo di Meda.

Sono gli interventi già previsti nell’ambito dell’operazione ponti sicuri e anticipati per i timori seguiti al crollo del ponte Morandi a Genova.

Dalla sera del 20 settembre (in tre momenti distinti fino al 28 settembre) iniziano le prove di carico.



© RIPRODUZIONE RISERVATA