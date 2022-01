Via Pietro Carmine a Besana in Brianza diventerà a senso unico A Besana in Brianza cambia la viabilità in centro: via Pietro Carmine diventerà a senso unico.

Via Pietro Carmine diventerà a senso unico per garantire maggiore sicurezza ai pedoni e, in particolare, agli studenti che quotidianamente percorrono la strada a piedi per recarsi a scuola. La via che collega il centro del capoluogo e l’area dei plessi scolastici potrà essere percorsa dai veicoli solo in salita, da piazza Caccia verso via Garibaldi. Lo stabilisce un’ordinanza firmata nei giorni scorsi dal comandante della Polizia locale Massimo Bassani. L’istituzione del senso unico di marcia

consentirà di creare un percorso pedonale sul lato sinistro della via secondo la direzione di marcia del senso unico, con apposita segnaletica verticale ed orizzontale.

Inoltre, per garantire la massima sicurezza dei pedoni, verranno rimosse le strisce pedonali attualmente presenti in via Garibaldi all’intersezione con le vie Carmine e Beato Angelico e saranno marcate con apposita segnaletica vertile e orizzontale le strisce pedonali all’altezza del civico 23 di via Garibaldi. In via Garibaldi sarà, infine, installato un segnale di “pericolo attraversamento pedonale” nei due sensi di marcia.

