Sovico. Via Rosario Livatino ci sono i pali ma non sono mai entrati in funzione. (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Via Livatino di Sovico al buio da 15 anni: «Chiederemo l’intervento del Gabibbo» I pali dell’illuminazione presenti da quando fu realizzata ma mai entrati in funzione: «Di sera registriamo furti e vandalismi ad auto in sosta- fanno sapere i residenti - quanto dobbiamo aspettare ancora?»

È una via posta al confine con Albiate. Utilizzata per lo più come parcheggio. Forse, anche per questo, non sembra godere dell’attenzione che alcuni cittadini reclamano da un po’ di tempo. E di anni, in effetti, ne sono trascorsi da quando via Rosario Livatino a Sovico è stata realizzata: ben 15. Il tema? I pali ci sono, ma l’illuminazione non è mai entrata in funzione. Sulla faccenda dei lampioni - verrebbe da dire- non fu fatta luce.

Alcuni cittadini della zona (di Albiate e di Sovico, uniti da una causa comune) annunciano l’intenzione di rivolgersi al tg satirico Striscia la Notizia per sollevare la “magagna”, come direbbe un loro inviato. «La zona è al buio da 15 anni e di sera registriamo furti e vandalismi ad auto in sosta- fanno sapere- quanto dobbiamo aspettare ancora?»

La scorsa primavera Il Cittadino chiese lumi al vice sindaco di Sovico, Marco Ciceri. «L’amministrazione comunale di centrodestra si è insediata a metà 2019 - spiega - mi sono informato sui fatti e ritengo che non vi saranno particolari problemi per risolvere la questione. Direi che per fine anno, anche sulla scorta di alcuni finanziamenti che ci auguriamo di ottenere attraverso un bando regionale, si potrà provvedere ad illuminare la via».

