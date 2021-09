Un marciapiede ammalorato in via De Gasperi

«Via de Gasperi a Carate Brianza è a pezzi, il sindaco Veggian deve intervenire» Duro attacco del M5S ,che se la prende, a Carate Brianza, con il sindaco Luca Veggian, titolare della delega ai Lavori pubblici: nel mirino sono finite le condizioni di via De Gasperi, la strada del “Da Vinci”.

«Con l’arrivo del mese di settembre riaprono a tempo pieno anche le scuole, ma i problemi cronici rimangono». Così il Movimento 5 Stelle di Carate, capitanato da Luca Riva, torna ad accendere i riflettori sui problemi di viabilità che continuano a interessare via De Gasperi, dove è situato l’istituto tecnico industriale statale Leonardo Da Vinci, che tra pochi giorni riaprirà le porte agli studenti.

«Lo scorso anno il rattoppo da parte della giunta era stata una delibera che riguardava il divieto di transito negli orari di apertura e chiusura della giornata scolastica. Dopo aver verificato lo stato di via De Gasperi, come Movimento 5 Stelle riteniamo che questa delibera non sia più sufficiente. La via è stretta e sporca, i marciapiedi sono ammalorati e l’asfalto è da rifare perché presenta parecchie buche. Ancora più grave è la presenza di un attraversamento pedonale a nemmeno 10 metri da uno stop e da una pericolosissima curva a gomito. Invitiamo il sindaco, Luca Veggian, titolare della delega ai Lavori pubblici, a provvedere al più presto a sistemare le criticità che abbiamo elencato», ha dichiarato Luca Riva.

