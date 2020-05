Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Via alla Fase 2 in Brianza: treni semi vuoti, mascherine e distanziamento. Aumenta il traffico di auto Lunedì 4 maggio, è scattata la Fase 2 dell’emergenza coronavirus: in Brianza nessun assalto ai mezzi pubblici, mascherine e distanziamento. Segnalato traffico sulle strade.

Lunedì 4 maggio, è scattata la Fase 2 dell’emergenza coronavirus: in Brianza nessun assalto ai mezzi pubblici, mascherine e distanziamento. Segnalato invece traffico in aumento sulle strade provinciali e a Monza in città segnale che chi ha ripreso ha lavorare dopo il lockdown ha scelto di usare l’auto.

Fase 2 con linee S al 100% nelle ore di punta per Trenord con corse ogni 30’ nelle ore di punta, dalle 6 alle 9.30 e dalle 16 alle 19 e sull’intera giornata servizio al 60%. Atm è ripartita con servizio normale ma capacità di carico ridotta sui vagoni per la necessità di far rispettare le distanze di sicurezza di un metro.

Coronavirus Fase 2 lunedì 4 maggio stazione di Cesano Maderno

Coronavirus Fase 2 lunedì 4 maggio stazione di Besana in Brianza

Coronavirus Fase 2 lunedì 4 maggio stazione di Seregno alle 7

