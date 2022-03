Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Michele Boni)

Lesmo Campagna elettorale Lesmo Amica (Foto by Michele Boni)

Verso le elezioni comunali, il candidato sindaco Francesco Montorio (Lesmo Amica) si presenta ai cittadini Il gruppo domenica ha montato un gazebo nella piazza di fronte alla chiesa. Settimana prossima potrebbe essere il turno del banchetto del centrodestra sempre che la coalizione riesca a trovare un’intesa sul candidato sindaco.

È partita ufficialmente la campagna elettorale a Lesmo. Domenica mattina 20 marzo è scesa in piazza Roma la lista civica di centrosinistra Lesmo Amica ed è stata l’occasione per il candidato sindaco Francesco Montorio per presentarsi ai cittadini spalleggiato dal primo cittadino uscente Roberto Antonioli e il vicesindaco Pino Franchini.

Il gruppo ha montato il suo gazebo nei pressi del monumento dei Caduti di fronte alla chiesa di Santa Maria Assunta e punta a costruire un programma condiviso con la cittadinanza lesmese. Settimana prossima potrebbe essere il turno del banchetto del centrodestra sempre che la coalizione riesca a trovare un’intesa sul candidato sindaco visto che al momento ci sono in lizza il capogruppo di Lesmo al Centro Luca Zita e l’ex primo cittadino Marco Desiderati.

Tra i due schieramenti di centrodestra e centrosinistra c’è anche la lista civica Idea Lesmo guidata da Tino Ghezzi. Sarà una corsa a tre oppure a quattro per le elezioni comunali di maggio? L’incertezza regna sovrana.

