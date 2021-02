Verso le elezioni amministrative di Vimercate: la Lega parla di scuola La Lega di Vimercate, in vista delle prossime elezioni amministrative, ha deciso di organizzare un incontro per parlare di un tema ritenuto fondamentale per il Carroccio: la scuola.

La Lega di Vimercate, in attesa di svelare i suoi candidati per le prossime elezioni amministrative, sta già pensando alle priorità del proprio programma elettorale e in particolare al mondo della scuola. «La scuola sarà una priorità del nostro programma elettorale - spiegano i referenti del Carroccio vimercatese -. Trasporto locale, didattica in presenza, tamponi, manutenzione degli edifici, digitalizzazione, nuova offerta formativa sono urgenze che devono vedere coinvolti tutti i livelli, dallo Stato al Comune, passando dalla Regione e dalla Provincia: con questa serata garantiamo l’impegno della Lega, ma soprattutto ci apriamo all’ascolto delle istanze di studenti, insegnanti e dirigenti».

La sezione locale del Carroccio ha organizzato per venerdì 5 febbraio, alle ore 20.45, un incontro pubblico sul tema della scuola. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming attraverso la pagina facebook ufficiale della Lega di Vimercate. Sono previsti gli interventi dell’ex ministro della Pubblica istruzione, Marco Bussetti, del presidente della Provincia di Monza Luca Santambrogio, e della dirigente scolastica dell’Istituto Vanoni Elena Centemero. In apertura i saluti istituzionali del senatore Emanuele Pellegrini, del deputato Massimiliano Capitanio (che modererà l’incontro), del consigliere regionale Alessandro Corbetta, del segretario provinciale della Lega, Andrea Villa, del coordinatore provinciale della Lega Giovani, Matteo Lando e del segretario cittadino Norberto Verderio.

