Verano vuole mappare con un questionario i bisogni degli ultra ottantenni Iniziativa per i nonni del Comune di Verano che ha deciso di mappare, tramite un questionario, i bisogni dei quasi 700 ultra ottantenni che vivono nel paese.

A Verano Brianza, è in distribuzione in questi giorni una lettera del Comune indirizzata «a tutti i 698 ultra ottantenni nostri concittadini, per conoscere la loro situazione» spiega il sindaco Massimiliano Chiolo. Come sta avvenendo anche in altri Comuni, l’amministrazione si sta muovendo per mappare i bisogni. Agli anziani si chiede di compilare un questionario, da inviare via mail o da consegnare direttamente in municipio (da martedì), per avere la certezza che i destinatari abbiano ricevuto le indicazioni per la somministrazione del vaccino e per capire se abbiano bisogno di un servizio trasporto per l’accompagnamento alla sede vaccinale. Il servizio di trasporto è stato predisposto gratuitamente dal Comune, per gli anziani soli, grazie alla collaborazione con l’associazione “Il Glicine”.

