Verano: furgone in fiamme in via Sauro, arrivano i vigili del fuoco Il rogo ha seriamente danneggiato il mezzo, nessun ferito. Sul posto sono state inviate una autopompa del distaccamento di Seregno e una autobotte del distaccamento di Carate Brianza.

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza e Brianza sono intervenuti mercoledì 22 dicembre in mattinata per domare le fiamme che hanno avvolto un furgone in via Sauro, a Verano Brianza.

Sul posto sono state inviate una autopompa del distaccamento di Seregno e una autobotte del distaccamento di Carate Brianza. Non ci sono stati feriti e nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. In corso accertamenti per verificare le origini del rogo forse causato da un problema all’impianto elettrico.

Incendio furgone a Verano

