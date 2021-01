Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Verano: cinque immigrati irregolari “schiavizzati” in un capannone Un uomo di 49 anni è stato denunciato dai carabinieri: sfruttava il lavoro di cinque immigrati irregolari che faceva vivere in un’area di un capannone di Verano senza requisiti di igiene e sicurezza.

Cinque immigrati di origine africana, irregolari, sfruttati come manodopera a basso costo e fatti vivere in uno spazio fatiscente. Li hanno scoperti i carabinieri della stazione di Giussano che hanno finito per denunciare il titolare (49enne di origine rumena) e hanno messo sotto sequestro un capannone di Verano Brianza.

Si tratta di un’attività di lavorazione e stoccaggio di bancali di legno, in zona industriale: ai militari è arrivata la segnalazione di strani movimenti all’interno dell’area. Un controllo ha permesso di rilevare tutte le irregolarità, a partire dai lavoratori, di età compresa tra i 20 e i 44 anni, di origini malesi e togolesi. Venivano fatti vivere all’interno dello stesso capannone, in uno spazio senza requisiti igienici, di sicurezza e vivibilità.

Il titolare, residente nel lodigiano, è stato denunciato per violazioni delle leggi sul lavoro e sfruttamento. Nei prossimi giorni verranno coordinate ulteriori verifiche anche di concerto con l’autorità sanitaria e il coinvolgimento degli specialisti dei carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Milano.

L’interno del capannone

