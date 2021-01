Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Verano: chiama il 112 e dice “mia moglie mi picchia”, ma l’aggressore è lui I carabinieri arrestano a Verano un 36enne che ha chiamato il 112 dicendo che la moglie lo stava aggredendo. I militari, sul posto, hanno scoperto che il violento era lui: arrestato.

Ha fatto una rapida chiamata al 112 dicendo “mia moglie mi sta picchiando”. Poi ha chiuso la comunicazione, proprio mentre l’operatore stava passando la telefonata ai carabinieri. È stata l’intuizione un carabiniere di Seregno, alla centrale operativa, ha capito che qualcosa non tornava: ed è finita con l’arresto di un 36enne per violenza domestica.

I fatti risalgono al 26 gennaio, tarda serata: dopo la chiamata e il sospetto del militare, una pattuglia parte dalla stazione di Giussano per Verano. “Andate a controllare”, dice il carabiniere. Sul posto i militari hanno trovato una casa a soqquadro, una donna ferita alla testa, i tre figli minorenni terrorizzati e il marito in stato di agitazione. Che, per giunta, ha tentato di aggredire gli stessi carabinieri alla richiesta di un documento.

L’uomo, 36 anni, già condannato per violenza e resistenza nei confronti di alcuni agenti della polizia locale di Carate, è stato bloccato, arrestato per maltrattamenti aggravati e violenza e resistenza, trasferito alla casa circondariale di Monza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA