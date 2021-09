Verano Brianza si prepara alla festa per Angelo Radaelli che diventa diacono Cerimonia sabato mattina in Duomo a Milano. Poi alla sera festa a Verano Brianza per Angelo Radaelli, 30 anni, che diventa diacono,

Sabato 25 settembre alle 9 in Duomo a Milano c’è l’ordinazione diaconale del veranese Angelo Radaelli che la sera festeggerà l’importante evento in oratorio con amici e parenti. In totale l’arcivescovo Mario Delpini ordinerà in Duomo 22 Diaconi ambrosiani che diventeranno sacerdoti nel prossimo anno, il più giovane ha 24 anni, il più “grande” 59. Il loro motto è «Io sono con voi». Radaelli, 30 anni, è entrato in seminario a Venegono nell’ottobre 2015 dopo essersi laureato in Lettere antiche all’Università degli Studi di Trento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA