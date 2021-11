Verano Brianza: rivoluzione della viabilità nella zona di via della Madonnina Novità viabilistiche a Verano Brianza, dove cambierà totalmente la zona di via della Madonnina

Nelle prossime settimane sarà rivoluzionata la viabilità in prossimità della Madonnina. In seguito alla creazione della nuova rotatoria ora in costruzione verranno modificati i sensi di marcia su via Tullio Massarani e via Roma. La via Tullio Massarani oggi a doppio senso di marcia diventerà a senso unico in uscita dalla rotatoria.

«È una modifica necessaria per non impattare sulla fluidità della nuova rotatoria» ha spiegato il comandante della polizia locale Claudio Cardea. Gli automobilisti provenienti da via Garibaldi ovvero dal rondò e diretti verso la Ss36 dovranno dunque obbligatoriamente svoltare su via Camillo Benso Conte di Cavour e scendere verso la nuova rotatoria attraverso la via Roma che diventerà a senso unico in entrata.

«La cartellonistica è già stata ordinata – ha aggiunto il sindaco Samuele Consonni –. È questione di un paio di settimane o poco più perché sia tutto pronto». Verso la metà del mese il cantiere dell’ex Marzatico andrà a impattare pesantemente sulla circolazione stradale in quanto per trenta giorni si avrà una chiusura totale di via Comasina in entrambe le direzioni all’altezza della Madonnina.

