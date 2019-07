Verano Brianza: perde il controllo dell’auto e si schianta contro il guard rail Avrebbe fatto tutto da solo l’uomo che nel tardo pomeriggio di martedì 24 luglio si è schiantato in via Furlanelli a Verano Brianza, al confine con Giussano. Ha perso il controllo, tagliando la carreggiata.

Avrebbe fatto tutto da solo l’uomo che nel tardo pomeriggio di martedì 24 luglio si è schiantato contro il guarda rail in via Furlanelli a Verano Brianza, al confine con Giussano. L’uomo, 46 anni, era alla guida di una Fiat Punto e in uscita dalla Valassina avrebbe perso il controllo, tagliando la carreggiata e finendo la sua corsa contro lo spartitraffico. Fortunatamente senza coinvolgere altri veicoli. L’urto è stato molto violento e ha causato l’esplosione dell’air bag. L’allarme ai soccorsi è stato dato in codice rosso e si è poi ridimensionato. A bordo anche una donna di 60 anni molto spaventata: entrambi sono stati trasportati in codice giallo a Monza e a Desio. Sul posto l’ambulanza della Croce bianca di Giussano, i vigili del fuoco di Carate Brianza e i carabinieri.

