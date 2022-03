Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

La strettoia di via Garibaldi

Verano Brianza pensa a un semaforo intelligente per la strettoia di via Garibaldi La strettoia di via Garibaldi a Verano Brianza? Da affrontare con un semaforo intelligente”.

Via Garibaldi, l’amministrazione Consonni pensa a un semaforo “intelligente”. Per regolare il traffico all’altezza della strettoia di Verano Brianza, spesso teatro di ingorghi, l’amministrazione comunale sta valutando l’ipotesi di montare un impianto semaforico. Per l’intervento nel Bilancio di previsione approvato lunedì 21 marzo sono stati stanziati 50mila euro.

«Per ora abbiamo un progetto di massima – ha spiegato il sindaco Samuele Consonni – L’idea sarebbe di mettere un semaforo a monte all’altezza dell’attuale portale e a valle prima del restringimento dando la precedenza alle auto che dal centro scendono verso Agliate». L’impianto semaforico dovrebbe teoricamente disincentivare il traffico sovracomunale che transita da via Garibaldi per evitare il semaforo di via Milite Ignoto a Carate Brianza.

«La strada è molto trafficata e i guidatori sono sempre di fretta – ha aggiunto Consonni – Prima di chiudere l’iter è nostra intenzione incontrare la popolazione per valutare pro e contro di un semaforo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA