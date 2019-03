Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Edoardo Terraneo)

Malore via carroccio Verano Brianza (Foto by Edoardo Terraneo)

Verano Brianza: malore per un’anziana in via Carroccio, arriva l’ambulanza Una donna di 76 anni è stata soccorsa da ambulanza e automedica per un malore avuto in via Carroccio a Verano Brianza intorno alle 10.30 di domenica 10 marzo

Una donna di 76 anni è stata soccorsa in strada in via Carroccio a Verano Brianza perchè colta da malore. È successo il 10 marzo poco dopo le 10.30. La donna è stata vista accasciarsi a terra e sono subito stati chiamati i soccorsi.

Sul posto un’ambulanza e un’automedica accorse in seguito all’allarme dato in codice rosso. Le sue condizioni successivamente sono state classificate in codice giallo quindi meno gravi di quello che si pensava all’inizio anche se comunque tali da dover ricorrere alle cure dei medici.

