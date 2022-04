Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Verano Brianza, incendiata l’auto del Comune usata dalla polizia locale: «Quale sia il motivo, danno per tutti i cittadini» Sabato sera i carabinieri e vigili del fuoco sono intervenuti a Verano Brianza per un incendio ai danni dell’auto del Comune usata dagli agenti della polizia locale. Il messaggio del sindaco Consonni.

Incendiata l’auto del Comune. È successo a Verano Brianza sabato 2 aprile verso le 21.30. La vettura, una Fiat Stilo utilizzata dagli agenti della polizia locale, era posteggiata negli appositi stalli in prossimità del municipio.

«Non c’è stato nessun ferito, solo danni materiali – ha spiegato il sindaco Samuele Consonni – Sono già state fornite ai Carabinieri le immagini delle telecamere di sicurezza».

Carabinieri che sabato sera sono intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco.

«I Carabinieri stanno indagando sul caso – si legge sul profilo Facebook del Comune di Verano Brianza - Ma vorremmo condividere una riflessione: quello che forse sfugge all’autore del gesto, che abbia un fondamento goliardico o una motivazione di diversa natura, è che il danno provocato è ai servizi e alle tasche dei cittadini di Verano. Un danno di tale portata a un mezzo comunale, purtroppo, significa disservizio per i cittadini. L’Amministrazione si impegnerà a gestire l’emergenza per garantire che tutti i servizi normalmente erogati non subiscano alcun fermo legato a questa situazione».

