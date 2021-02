Verano Brianza: donna soccorsa dopo il furto della borsa Martedì mattina a Verano Brianza una donna è caduta a terra dopo che una persona con un pretesto le ha preso la borsa dall’auto. La donna è stata trasportata in ospedale, l’uomo si è allontanato in macchina con un complice.

È stata trasferita in ospedale a Monza una donna caduta a terra dopo che una persona con un pretesto le ha preso la borsa dall’auto. È successo martedì mattina a Verano Brianza nel parcheggio del nuovo punto commerciale in via Sauro. Sul posto i carabinieri per le indagini e un’ambulanza della Croce Bianca di Mariano Comense.

La donna sarebbe stata distratta da una persona scesa da un’auto: rapidamente le avrebbe preso la borsa per risalire a bordo e scappare con un complice in direzione della superstrada. Negli stessi istanti la donna è caduta a terra battendo il volto. Il primo aiuto è stato portato da una volontaria del soccorso che era di passaggio, insieme ad altre persone presenti e che poi hanno reso la loro testimonianza alle forze dell’ordine. La donna è stata trasportata in codice verde al San Gerardo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA