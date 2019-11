Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Cristina Marzorati)

VERANO BRIANZA - CREDITO VALTELLINESE BANCOMAT (Foto by Cristina Marzorati)

Verano Brianza: cane sventa il colpo al bancomat vicino al municipio Qualche minuto prima delle 2 di sabato 23 novembre ignoti hanno cercato di forzare lo sportello bancomat e le porte d’ingresso del “Credito Valtellinese” di via Nazario Sauro a Verano Brianza. Un cane che vive nelle vicinanze ha sentito i rumori iniziando ad abbaiare e ha svegliato la proprietaria, sventando il colpo.

Avevano studiato tutto il piano senza fare i conti con l’udito fine di un cane. Qualche minuto prima delle 2 di sabato 23 novembre ignoti hanno cercato di forzare lo sportello bancomat e le porte d’ingresso del “Credito Valtellinese” di via Nazario Sauro a Verano Brianza, accanto al municipio. Il rumore ha richiamato l’attenzione di un labrador che vive nelle vicinanze. Che ha iniziato ad abbaiare e ha svegliato la proprietaria. Quando la donna si è affacciata alla finestra ha visto un uomo appoggiato all’auto del figlio posteggiata proprio sotto casa. È bastato chiamarlo, e farlo arrivare con alcuni amici, per far fuggire quell’uomo e altri complici. È poi emerso che il bancomat era stato manomesso e le porte d’ingresso all’istituto di credito forzate.

