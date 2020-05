Verano Brianza: camion perde il carico di lastre di marmo, code e disagi in mattinata Un camion ha perso parte del carico di lastre di marmo imboccando una rotonda a Verano Brianza. È successo intorno alle 9 di martedì, code sulla viabilità ordinaria e sulla Statale 36.

Disagi sulla viabilità ordinaria e code sulla Statale 36 martedì mattina all’altezza di Verano Brianza. La causa è stata un camion che intorno alle 9 ha perso parte del carico di lastre di marmo che trasportava imboccando la rotatoria un centinaio di metri dopo l’uscita di Verano, in direzione Lecco.

C’è voluta più di un’ora per ripulire la carreggiata dal carico, la strada è stata liberata poco dopo le 10. Non si sono registrati feriti, solo danni alla base della rotonda. In posto i carabinieri di Verano per gestire la viabilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA