Verano Brianza, auto esce di strada e finisce contro un palo in via Alfieri L’automobile condotta da una ragazza di 22 anni è uscita di strada a Verano Brianza in via Alfieri. La conducente portata in ospedale ma niente di grave

Perde il controllo della macchina e finisce contro un palo. È successo a Verano Brianza la sera di venerdì 28 settembre intorno alle 21.30 quando l’automobile condotta da una ragazza di 22 anni è uscita di strada in via Alfieri non lontano dalla superstrada, la ss 36.

La strada dell’incidente con carro attrezzi e PoliziaFoto Edoardo Terraneo

In una via non molto illuminata l’utilitaria avrebbe preso male la curva finendo prima contro il divisorio tra la carreggiata e la pista ciclabile e poi contro un palo. La strada è stata chiusa per garantire le operazioni di soccorso. La ragazza è stata trasportata all’ospedale di Desio in codice verde, quindi in condizioni considerate non gravi. Per lei un grande spavento.

Sul posto gli agenti della Polizia stradale di Seregno e Milano e un’ambulanza della Croce Bianca di Giussano

© RIPRODUZIONE RISERVATA