Verano: anche i piccoli dell’asilo vanno in Rete super veloci Anche l’asilo di Verano Brianza collegato alla fibra ottica e quindi con collegamenti internet super veloci: era l’ultimo centro scolastico nei piani dell’amministrazione.

Si viaggia veloci anche alla scuola dell’infanzia. Nei giorni scorsi è stato collegato alla fibra anche l’asilo dell’istituto comprensivo di Verano Brianza. «Era l’ultimo plesso che mancava e così, oggi, abbiamo tutte le scuole veranesi servite dalla banda larga» spiega Samuele Consonni, vicesindaco e assessore ai lavori pubblici. La richiesta di una migliore connessione per la materna era arrivata direttamente dalla scuola.

In dicembre c’era stato il collegamento alla scuola secondaria “Nelson Mandela” (Fttc - Fiber to the cabinet, cioè fino alla cabina). Consonni aveva già allora spiegato che «sarebbe possibile anche la tecnologia Ftth (Fiber to the home, alla casa), ma siccome per norma deve essere un collegamento dedicato, i costi al momento offerti dagli operatori sono esorbitanti. Già con la Fttc, comunque, la connessione è performante».

© RIPRODUZIONE RISERVATA