“Verano a tutta birra”: aperte le iscrizioni per la terza edizione

Sono aperte le iscrizioni per la terza edizione di “Verano a tutta birra”. La manifestazione podistica non competitiva si terrà sabato 24 luglio con partenza dall’oratorio San Stanislao. Dalle 17.30 alle 19 parte la camminata, alle 19.15 la gara dei piccoli e alle 19.45 la gara dei grandi lunga 6 chilometri. L’evento è patrocinato dal Comune. Le iscrizioni si raccolgono in paese da “Rossini Sport” in via Comasina, da “ottica Mottadelli” in via Preda, da “The New Book” di via Grandi e al BricoSport di via Milano a Seregno.

