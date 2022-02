Vento forte: via cavezzali Concorezzo chiusa al traffico caduta lamiera di un tetto (Foto by Michele Boni)

Vento forte: vola una lamiera da un condominio a Concorezzo, chiusa via Cavezzali Appello del sindaco a mettere in sicurezza balconi e simili: vola via per il forte vento una lamiera da un palazzo di via Cavezzali a Concorezzo e le forze dell’ordine chiudono la strada al transito.

Vola via per il forte vento una lamiera da un palazzo di via Cavezzali a Concorezzo e le forze dell’ordine chiudono la strada al transito. Lunedì 7 febbraio verso le 11 una lastra di ferro di grandi dimensioni si è schiantata a terra dopo qualche metro di caduta. Fortunatamente in quel momento non stava transitando nessun pedone, ciclista e auto.

È scattato immediatamente l’allarme e sul posto si sono precipitati i carabinieri e la polizia locale per chiudere al traffico la strada che intercetta via Libertà nel centro del paese.

Vento forte: via cavezzali Concorezzo chiusa al traffico caduta lamiera di un tetto

(Foto by Michele Boni)

La via Cavezzali è rimasta chiusa fino all’intervento degli operai per la rimozione della lamiera. Sono in corso anche approfondimenti per capire quale sia il condominio dal quale è volata la lastra.

Anche via Libertà è stata chiusa all’altezza di via De Giorgi per lamiere pericolanti sul tetto di un condominio, in attesa dell’intervento dell’impresa.

Intanto il sindaco Mauro Capitanio lancia un appello ai cittadini: « Considerata l’allerta meteo e il vento molto forte , premuratevi di mettere in sicurezza gli oggetti sui balconi, bidoni e contenitori sui marciapiedi, suggerite alle persone anziane di rimanere in casa e prestate molta attenzione girando a piedi» ha detto.

I sopralluoghi dei tecnici del Comune alle scuole e ai parchi per monitorare la situazione non hanno evidenziato criticità.

Nel corso della mattina la Protezione Civile è inoltre intervenuta in via Monte Rosa per la rimozione di un albero caduto che occupava la carreggiata.

Tra gli altri interventi dall’acquedotto di via Oreno si è staccata una lamiera senza danni a cose o persone, mentre in via Verdi una tegola caduta da un tetto ha danneggiato un’auto in sosta.

(* notizia aggiornata)

