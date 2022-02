Vento forte: vigili del fuoco a Carate Brianza e Desio per tetti danneggiati Vigili del fuoco a Carate Brianza e a Desio nel pomeriggio di lunedì 7 febbraio per mettere in sicurezza dei tetti danneggiati dal vento forte.

Vigili del fuoco a Carate Brianza e a Desio nel pomeriggio di lunedì 7 febbraio per due interventi quasi contemporanei per mettere in sicurezza dei tetti danneggiati dal vento forte che dalla mattina ha soffiato sulla Brianza.

Vigili del fuoco di Seregno in via Riviera a Carate per una porzione di tetto in alluminio di circa otto metri da recuperare.

A Desio intervento in via Sempione per una copertura in lamiera di un’abitazione a due piani. Presenti i vigili del fuoco volontari di Seregno e il mezzo tridimensionale di Desio.

Vento forte Carate via Riviera tetto

