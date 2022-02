Vento forte, Monza: tonfo alle 8.30, albero e lampione crollano sulle auto in sosta in via Annoni Il racconto al Cittadino di un residente in via Annoni a Monza: “Saranno state circa le 8.30. Mi sono affacciato alla finestra e ho visto l’albero di un condominio vicino addosso a due automobili e un lampione adagiato sul cofano di un’altra”.

Un albero abbattuto e un lampione divelto. Il vento ha colpito anche a pochi passi dal centro di Monza. E se il buon giorno si vede dal mattino, la giornata per gli abitanti di via Annoni, nel quartiere di san Gerardo, ha preso una brutta piega, soprattutto per i proprietari di alcune auto parcheggiate lungo la strada.

“Saranno state circa le 8.30 - racconta Giovanni Borea, un lettore che ha contattato il Cittadino - quando ho sentito un grosso tonfo. Mi sono affacciato alla finestra e ho visto l’albero di un condominio vicino addosso a due automobili e un lampione adagiato sul cofano di un’altra, oltre a un segnale di divieto di sosta in posizione pericolosamente obliqua”.

Borea, che oltretutto è membro dell’Associazione nazionale Carabinieri di Monza ed ha fatto parte della Protezione Civile, ha subito allertato le forze dell’Ordine.

“L’intervento è stato tempestivo - sottolinea - e la strada è stata presto sgomberata. Fortunatamente, non ci sono stati feriti perché nelle automobili non era ancora salito nessuno e sul marciapiede non vi erano passanti. Tenendo conto che anche a quell’ora lungo la strada ci sono diverse persone, tra coloro che si recano al lavoro o passeggiano con il cane, devo dire che è andata davvero bene. Mi spiace ovviamente per i proprietari delle auto che si sono trovati la vettura danneggiata”.

