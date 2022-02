PADERNO - VENTO auto danneggiata in via Amendola arrivano i carabinieri (Foto by Pier Mastantuono)

Vento forte: i danni a Paderno Dugnano, caduti diversi alberi anche in mezzo alla strada Il verde di Paderno Dugnano ha avuto gravi danni per il vento di lunedì mattina. Un albero secolare è crollato di colpo nel giardino della casa di riposo di via Buozzi.

Un albero secolare crollato di colpo nel giardino della casa di riposo di via Buozzi, via Cardinal Riboldi interrotta da un fusto crollato in mezzo alla strada in corrispondenza del sottopassaggio sotto la Milano-Meda. E poi un albero caduto sul tetto del Centro Schiaffino alle Baraggiole, due pioppi cipressini su via Serra nelle vicinanze del monastero: le alberature di via Serra hanno dato ancora una volta pericolosi segni di cedimento nonostante la manutenzione puntuale degli ultimi anni. Quel tipo di alberature così alte ed esili si confermano inadeguate per quella zona della città.

PADERNO - VENTO via cardinal riboldi interrotta. sopra passa la milano meda

(Foto by Pier Mastantuono)

Il verde di Paderno Dugnano ha avuto gravi danni per il vento di lunedì mattina. E nelle ore nelle quali il sindaco Ghilardi di Cinisello ha dovuto fare arrivare i vigili del fuoco in municipio per i danni del vento alla copertura del Palazzo proprio sopra la sala giunta dove il primo cittadino aveva appena finito una conferenza stampa in video collegamento con Palazzo Lombardia, anche a Paderno le chiamate di pronto intervento si sono moltiplicate.

In via Amendola alla rotonda dei carabinieri un cartellone pubblicitario metallico di grandi dimensioni si è abbattuto su una auto in sosta danneggiandola pesantemente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA