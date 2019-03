Venti chili in meno e sentirsi bella: la giussanese Claudia Alba al flash mob Anche la giussanese Claudia Alba ha partecipato a Milano al ““ Flash Mob #BODYPOSITIVE” più importante d’Europa, con lo scopo di unire uomini e donne di diversa forma fisica, età, etnia, orientamento sessuale e eventuali deficit per trasmettere positività e accettazione verso se stessi.

Anche la giussanese Claudia Alba ha partecipato al ““ Flash Mob #BODYPOSITIVE” più importante d’Europa, con lo scopo di unire uomini e donne di diversa forma fisica, età, etnia, orientamento sessuale e eventuali deficit per trasmettere positività e accettazione verso se stessi. Si è tenuto a Milano, in piazza Duomo, domenica 3 marzo e, fra i 150 partecipanti, c’era anche la 21enne studentessa universitaria di Comunicazione alla Statale di Milano.

Un evento per «spogliarsi dai pregiudizi» come ha detto Laura Brioschi, modella curvy ed infuencer che ha ideato ed organizzato la manifestazione con il suo compagno e che ha dato il via ufficiale alla nascita dell’Associazione Body Positive Catwalk, con lo scopo di creare iniziative ed eventi internazionali che aumentino la consapevolezza di se stessi per abbattere sempre più ogni tipo di discriminazione e bullismo.

«Ho partecipato alla manifestazione dopo essere stata contattata da Laura Brioschi, perchè avevo pubblicato le mie foto su instagram in cui si vede come sono cambiata da un anno e mezzo fa ad oggi con venti chili meno – ha detto Claudia – Sinceramente non avevo considerato l’idea di poter partecipare nè ci avevo pensato. Poi, però, mi sono sentita carica e ne ho parlato in famiglia. Partecipare alla Catwalk per il #bodypositive è stata l’ occasione di riscatto con me stessa e per poter condividere con delle donne e delle ragazze un momento di libertà da ogni pregiudizio».

«Nella mia vita - ha concluso - non è stato facile certo riuscire ad accettarsi. Adesso mi sento bella, forte e coraggiosa: sono una taglia 46 di pura gioia. So che la mia bellezza va al di là della cellulite, delle smagliature o della ciccetta che mi caratterizzano; il mio essere splendida dipende dalla mia forza, dalla mia intelligenza e dalla sicurezza con cui esibisco tutto ciò».

