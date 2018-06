Vent’anni della Camera penale di Monza: compleanno allo Sporting Club La Camera penale di Monza compie vent’anni: l’associazione, che oggi conta 230 iscritti, festeggerà l’evento mercoledì 20 giugno allo Sporting Club con la presenza del professor Giovanni Maria Flick (Presidente Onorario della Corte Costituzionale) e del professor Giorgio Spangher (Ordinario di Procedura Penale presso l’Università di Roma) che illustreranno l’evoluzione del ruolo e della figura dell’avvocato penalista.

La Camera penale di Monza festeggia vent’anni. Costituita su iniziativa di alcuni avvocati monzesi nacque come un’associazione di penalisti che operasse in sintonia con l’Unione delle Camere Penali e gli altri organi rappresentativi della categoria, per la tutela del difensore nel processo penale attraverso iniziative formative e culturali e come osservatorio sulla giurisprudenza locale. Il primo presidente fu Raffaele Della Valle. Oggi conta 230 iscritti.

Nel tempo è diventata un sostegno e supporto per tutti gli iscritti, punto di riferimento per l’organo istituzionale dell’avvocatura monzese, per il Tribunale e per la Procura della Repubblica. Nel corso di questi 20 anni attenzione speciale è stata dedicata alle problematiche legate ai rapporti con la magistratura e il locale Tribunale e Procura e alla condizione degli imputati detenuti.

Mercoledì 20 giugno, presso lo Sporting Club Monza, si terrà un evento celebrativo cui parteciperanno il professor Giovanni Maria Flick (Presidente Onorario della Corte Costituzionale) e il professor Giorgio Spangher (Ordinario di Procedura Penale presso l’Università di Roma) che illustreranno l’evoluzione del ruolo e della figura dell’avvocato penalista, e tutti i Presidenti della Camera Penale che si sono susseguiti negli ultimi vent’anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA