Venerdì 25 ottobre c’è uno sciopero generale nazionale: attenzione ai trasporti, ma non solo Uno sciopero generale e nazionale dei settori pubblici e privati è proclamato per venerdì 25 ottobre. Coinvolgerà i trasporti, ma anche le scuole, i servizi sanitari, quelli comunali.

Uno sciopero generale e nazionale dei settori pubblici e privati è proclamato per venerdì 25 ottobre. Convocato dai sindacati CUB (Confederazione Unitaria di Base) e SGB (Sindacato Generale di Base) ha una durata di 24 ore e andrà a ricadere su diversi settori: non solo i trasporti, ma anche le scuole, i servizi sanitari, quelli comunali che potranno subire variazioni secondo modalità comunicate da ciascun ente.

Per quanto riguarda i trasporti, Trenord comunica che lo sciopero - previsto dalle 21 di giovedì 24 alle 21 di venerdì 25 ottobre – potrà causare limitazioni e cancellazioni su treni regionali, suburbani e a lunga percorrenza di Trenord e il servizio Malpensa Express.

Giovedì 24 prima dell’inizio dello sciopero viaggeranno i treni in partenza entro le ore 21, che arrivano a destinazione finale entro le ore 22. Venerdì 25 garantite le fasce dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 e le corse indicate sul sito (clicca qui)

Circoleranno autobus sostitutivi senza fermate intermedie per le eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna (in partenza da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Malpensa Aeroporto e Stabio.

Informazioni sull’andamento della circolazione saranno comunicate su sito e App Trenord e nelle stazioni, tramite i monitor e gli annunci sonori.

A Milano l’agitazione del personale Atm viaggiante e di esercizio di superficie è prevista dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio mentre quella del personale viaggiante e di esercizio della metropolitana dalle 18 al termine del servizio. In mattinata chi deve spostarsi deve prevedere anche variazioni per permettere lo svolgimento di un corteo in centro (da viale Gadioa corso Sempione e Arco della Pace).

Gli autobus. Per le linee gestite da Net - Nord Est Trasporti l’agitazione è prevista nella Città di Monza dalle 9 alle 11.50 e dalle 14.50 al termine del servizio per il Servizio Urbano. Per il Servizio Extra Urbano l’agitazione è prevista dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio.

