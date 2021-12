Venerdì a Veduggio con Colzano i funerali della donna morta dopo una caduta La scorsa domenica 12 è caduta a terra a Veduggio con Colzano, battendo la testa. Per lei non c’è stato niente da fare. I funerali saranno celebrati venerdì 17 dicembre.

Saranno celebrati venerdì 17 dicembre alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di San Martino vescovo a Veduggio con Colzano i funerali di Rosa Gianelli, 81 anni. L’anziana domenica 12 dicembre verso le 10 è caduta in via Verdi, all’altezza dell’incrocio con via Libertà, battendo la testa contro l’asfalto. Ancora non sono note le cause della caduta, forse un malore. Originaria di Torre Santa Maria in provincia di Sondrio si era trasferita a Veduggio con Colzano da ragazza dopo il matrimonio con Giuseppe Crippa. Mamma di Andrea e Pietro svolgeva con dedizione il suo mestiere di infermiera e anche dopo la pensione aveva continuato ad assistere nelle loro case i malati che in paese avevano bisogno di un aiuto qualificato per qualche medicazione, per un’iniezione o per la somministrazione di una terapia.

«Nostra mamma si è sempre dedicata alla cura degli altri – hanno ricordato con affetto i figli Andrea e Pietro – Aveva un carattere molto riservato». Qualità molto apprezzata dalle persone che assisteva.

