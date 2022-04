Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Michele Boni)

Vimercate Lavori piazza Marconi (Foto by Michele Boni)

Velostazione, ciclopedonali e aree verdi: a Vimercate partiti i lavori per la nuova piazza Marconi Investimento di 600mila euro e 4 mesi di lavori per l’opera eredita dalla precedente amministrazione comunale Sartini: «Aggiungeremo altre aree verdi» ha detto l’assessore della giunta Cereda, Sergio Frigerio.

Sono partiti ufficialmente in questi giorni i lavori di riqualificazione di piazza Marconi a Vimercate, dove sorgeranno una velostazione per le biciclette, percorsi ciclopedonali e nuove aree verdi. «Questo è un progetto ereditato dalla precedente amministrazione Sartini che stiamo portando avanti aggiungendo nuovi spazi verdi – dice l’assessore ai Lavori Pubblici Sergio Frigerio -. Stiamo infatti definendo nel dettaglio alcuni particolari proprio in queste ore».

Intanto il cantiere ha preso avvio e si sta smantellando il marciapiede che si affaccia sulla strada. «L’obiettivo è portare a livello la piazza con la carreggiata eliminando i gradini che ora danno accesso allo slargo con i negozi» ha proseguito l’esponente della giunta di centrosinistra. Per questo intervento verranno investiti circa 600mila euro e i lavori dureranno almeno quattro mesi.

