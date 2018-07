Veduggio: scatta la sorveglianza serale dei parchetti contro i ragazzini terribili Dopo l’intervento dei carabinieri e dei vigili in via Vittorio Veneto e via Dante, a Veduggio con Colzano scatta la sorveglianza serale dei parchi con i giochi per bambini per prevenire l’uso improprio di scivoli e altalene da parte degli adolescenti.

Uso improprio di scivoli e altalene. I carabinieri bacchettano un gruppo di ragazzini nel parchetto di via Vittorio Veneto a Veduggio con Colzano. E i vigili fanno il bis in via Dante. Il primo fatto risale alla scorsa settimana. Nel tardo pomeriggio di giovedì alcune mamme hanno segnalato in Comune la presenza nei giardinetti di via Vittorio Veneto di alcuni ragazzi sui 14-15 anni chiassosi e poco rispettosi del bene pubblico. La segnalazione è stata quindi girata alla caserma dei carabinieri di Besana in Brianza (che nel frattempo aveva ricevuto segnalazione analoga anche dai responsabili del vicino oratorio ndr) e i militari sono usciti per richiamare all’ordine i giovani.

«È un problema che si presenta ogni estate – il commento del sindaco, Antonia Molteni – Ho già preso accordi con le forze dell’ordine perché nelle prossime settimane i giardinetti siano dei “sorvegliati speciali”».

Nel pomeriggio di lunedì un episodio analogo è capitato anche nel parchetto di via Dante. Qui sono intervenuti gli agenti della polizia locale dopo che alcuni residenti si erano lamentati per la musica ad alto volume proveniente dal giardinetto. All’arrivo dei vigili due ragazzi si sono dati alla fuga mentre altri cinque, tutti minorenni, sono stati identificati e richiamati all’ordine.

Nei prossimi giorni il parchetto di via Vittorio Veneto resterà chiuso per due o tre giorni. La chiusura è finalizzata a un intervento di pulizia delle giostre e di posa di una pavimentazione anti-trauma in prossimità di scivoli e altalene. Una sistemazione analoga è in programma anche per il parchetto di via Berlinguer ma per questo secondo intervento non sono ancora note le tempistiche.

La “sorveglianza” delle forze dell’ordine si concentrerà sui parchetti anche nelle ore serali perché, sebbene il parchetto di via Vittorio Veneto venga chiuso al calar della sera, sono diversi i gruppi di ragazzini che scavalcano il cancello per entrarvi anche a tarda ora.

© RIPRODUZIONE RISERVATA