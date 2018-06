Veduggio: perde il controllo della moto e finisce contro il guard-rail Incidente stradale sabato 16 giugno attorno a mezzanotte lungo la Statale 36, in direzione Lecco, all’altezza di Veduggio. Per cause al vaglio della polizia stradale, intervenuta con due pattuglie, un motociclista ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro il guard rail laterale della superstrada procurandosi alcune ferite. E’ stato ricoverato in codice giallo a Monza.

Incidente Veduggio SS36

(Foto by Edoardo Terraneo)

Sul posto, in codice rosso, un’ambulanza da Besana e un’automedica. Il centauro, un 25enne, è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza. Il tratto della “36” è rimasto nel frattempo percorribile lungo una sola corsia per permettere i soccorsi del ferito e la seguente rimozione della moto ad opera di un carroattrezzi.

