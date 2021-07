Veduggio con Colzano: storico bidello in pensione, Sergio Cattaneo può pedalare Pensione per Sergio Cattaneo, storico collaboratore scolastico della primaria di Veduggio con Colzano. Presidente degli “Amici dello Sport” avrà più tempo per la sua bicicletta.

A settembre gli alunni della primaria Segantini di Veduggio non troveranno più sulla porta ad accoglierli lo storico bidello. Sergio Cattaneo, da 33 anni in servizio presso la scuola veduggese, è felicemente andato in pensione. Ora avrà più tempo per la sua grande passione: la bicicletta.

Cattaneo è infatti presidente degli “Amici dello Sport” che ogni anno porta in paese il “Trofeo Ciclistico d’Autunno”.



Tristi per il suo addio sia bambini che maestre che negli anni hanno trovato in Cattaneo un validissimo collaboratore, sempre disponibile e col sorriso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA