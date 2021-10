Veduggio con Colzano spenderà 160mila euro per il fotovoltaico all’elementare e al centro sportivo Un nuovo impianto fotovoltaico al centro sportivo e uno alla scuola primaria: il Comune di Veduggio con Colzano doterà le due strutture pubbliche con i pannelli, spendendo 160mila euro.

Centosessantamila euro per dotare centro sportivo e scuola primaria di un impianto fotovoltaico. Il contributo è stato riconosciuto al Comune di Veduggio con Colzano in seguito alla partecipazione a un bando regionale che coprirà circa il 90 per cento dei costi necessari alla costruzione dei due impianti che renderanno sia l’edificio scolastico comunale sia le strutture sportive di via Dell’Atleta più amiche dell’ambiente.

«I lavori al centro sportivo potrebbero partire già in gennaio – ha sottolineato il sindaco Luigi Dittonghi – Per l’impianto delle scuole invece bisognerà aspettare l’arrivo dell’estate e la fine dell’anno scolastico».

